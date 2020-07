Le football belge sera disponible sur Orange

Eleven Sports continue son chemin d’intégration en Belgique. Après avoir raflé les droits télévisés pour la retransmission de la Jupiler Pro League pour les cinq prochaines saisons, encore fallait-il trouver des diffuseurs intéressés. Jusqu’ici, les droits télévisés étaient attribués à des grands opérateurs se chargeant de la production et gardant précieusement la retransmission sur leurs ondes. Le modèle qui se dessine est désormais différent. Eleven Sports se charge uniquement de la mise en boîte des retransmissions et les propose à tout opérateur intéressé.

Une première pour Orange

Il s’agit d’une première pour l’opérateur d’origine française qui n’a jamais tenté sa chance dans les surenchères pour acquérir les droits. Pour l’heure, aucune précision sur le montant à payer n’est donnée par le groupe. Orange assure néanmoins vouloir rendre l’offre plus abordable. "Historiquement, le football était souvent distribué via des packs premium hors de prix et très contraignants pour les clients. Orange Belgium entend démocratiser l'accès aux matchs de la Pro League à la télévision (et sur d'autres écrans)", annonce encore le groupe.