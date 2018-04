Le football européen joue la transparence

Les clubs vont devoir communiquer le montant des commissions de transfert qu’ils paient aux agents. C’est une des nouvelles règles visant à assainir les finances du football.

L’Union des associations européennes de football, l’UEFA, met le holà aux clubs qui jouent les "black box" en matière de finances. Les clubs qui souhaitent obtenir une licence européenne devront, à partir de la saison prochaine, publier leurs comptes annuels sur leur site internet. Ils devront aussi communiquer le montant des commissions payées chaque saison aux agents. Une seule norme comptable sera d’application, à l’exemple des règles internationales IFRS pour les sociétés cotées, afin de permettre la comparaison entre les clubs. Enfin, une nouvelle procédure d’alerte, appelée "stress test", permettra à l’UEFA de lancer rapidement un audit financier si des clignotants s’allument autour de certains paramètres financiers.

Le psg sur le banc Le PSG est convoqué le 20 avril par l’UEFA afin de vérifier la conformité du club avec les règles du fair-play financier. L’UEFA avait ouvert début septembre une enquête à l’encontre du club détenu par l’État du Qatar à la suite de son mercato record l’été dernier (plus de 400 millions d’euros dépensés pour le recrutement du duo Neymar-Mbappé). D’ici le 30 juin, le PSG est censé trouver une cinquantaine de millions d’euros pour échapper à une sanction. Le PSG avait déjà été sanctionné en 2014 à la suite d’un contrat de sponsoring passé avec l’office du tourisme du Qatar, que l’UEFA avait jugé surévalué. Les sanctions (lourde amende, restriction de joueurs inscrits en Ligue des champions, etc.) ont été levées depuis.

Ces nouvelles mesures, dont nous avons pu prendre connaissance, viennent renforcer le fair-play financier dans le football de haut niveau. Jusque-là les clubs qualifiés pour la Champions League ou l’Europa League, ne pouvaient, sur une période de trois saisons, dépenser plus de 30 millions d’euros de plus que les revenus tirés de leur fonctionnement quotidien. Les clubs qui ne respectent pas ces règles se voient infliger une série de sanctions (lire l’encadré). Cette fois donc, l’UEFA va plus loin en renforçant la réglementation existante et en approuvant de nouvelles règles.

Le Belge Michael Verschueren, figure clé d’Anderlecht, a participé activement à l’élaboration de la nouvelle réglementation. Administrateur de l’Association européenne des clubs (ECA), il y préside le groupe de travail Finances. Il y côtoie la crème du foot, comme Josep Bartomeu (président du FC Barcelone), Andrea Agnelli (président de la Juventus), Ed Woodward (CEO de Manchester United), Domingos Soares de Oliveira (Benfica) et Nasser al-Khelaifi (président du PSG). Ce noyau dur a, en collaboration avec l’UEFA, défini les lignes stratégiques du nouveau projet de contrôle financier.

Le renforcement des règles est une conséquence de l’intensification de la commercialisation et de la professionnalisation du top européen. "À partir de la saison prochaine et jusqu’en 2021, l’UEFA percevra 3,25 milliards d’euros de revenus, notamment du sponsoring et des droits de retransmission, pour ses deux compétitions européennes. C’est presqu’un milliard de plus que les trois saisons précédentes (2,35 milliards d’euros). Cette manne financière exige plus de transparence et davantage d’harmonisation des règles", indique Michael Verschueren.

"Depuis 2013, la règle du break-even a permis de réduire la dette sous-jacente entre clubs, qui fut longtemps un gros problème", poursuit-il. Chiffres d’affaires, bénéfices et nombre de spectateurs continuent à augmenter. La dette globale des clubs se monte encore en moyenne à 35% du chiffre d’affaires, mais elle était de 65% en 2011. Les pertes sont six fois moins importantes et les fonds propres ont doublé. Les clubs ont investi en 2016 un record de plus de 1 milliard d’euros. Ces chiffres expliquent la hausse des investissements dans le football européen, qui augmentent de 10% par an de manière ininterrompue depuis 20 ans.

L’objectif est donc d’encourager les clubs à adopter une gestion financière saine, afin de mieux résister en cas de mauvaises saisons sportives. Les règles doivent cependant rester équilibrées, afin que le football reste attrayant pour les investisseurs externes. "Le but n’est pas de supprimer toute possibilité d’injection de capitaux extérieurs au monde du football", ajoute Verschueren. Passage en revue.

1. Stress test

La principale mesure est l’introduction d’une sorte de stress test, comparable à ce qui se pratique dans le secteur financier. Deux nouveaux indicateurs ont été introduits, dont l’objectif est de permettre à l’UEFA de réagir plus rapidement en cas de doute.

Vue en plein écran ©Photo News

Le premier est le "maximum transfer deficit", qui est fixé à 100 millions d’euros. Cela signifie qu’un audit comptable sera organisé si, pendant les périodes de transfert estivale et hivernale, un club dépense 100 millions d’euros de plus pour l’achat de joueurs que le montant lié aux transferts sortants.

Le second indicateur est le "sustainable debt ratio", le taux d’endettement maximum autorisé. Le ratio entre l’endettement net et l’excédent brut d’exploitation (ebitda) ne pourra dépasser 7. Les clubs pourront cependant soustraire de cette dette nette le bénéfice des transferts, s’ils comptent par exemple davantage de joueurs sortants qu’entrants. La mesure ne s’appliquera pas si l’endettement est inférieur à 30 millions d’euros. "Le ratio de 7 est assez souple, mais il n’est qu’une première étape dans la bonne direction. Il est possible qu’il soit renforcé à l’avenir", explique Verschueren.

2. Comptes annuels en ligne

Les clubs sont désormais tenus de publier leurs résultats financiers sur leur site web: compte de résultats (chiffre d’affaires, bénéfice) et bilan, avec l’origine des fonds et leur affectation. Le responsable des licences – en Belgique, il s’agit de l’Union belge de football – déterminera la manière concrète dont le reporting financier devra être effectué.

3. Commissions versées aux agents

Tous les clubs devront mentionner individuellement combien ils dépensent par saison en commissions pour les agents. L’Angleterre applique déjà cette règle et la Belgique devra suivre, tout comme les autres pays. La mesure a été prise sur base du constat que les agents perçoivent des sommes considérables qui ne bénéficient pas à l’économie du football. D’après le dernier rapport financier de l’UEFA, ils ont perçu ces cinq dernières années 1,2 milliard d’euros de commissions, pour un total de 2.000 transferts.

4. Norme comptable unique

Le cabinet d’audit PwC présentera en mai prochain une norme comptable, qui sera une sorte de bible qui devra être respectée par tous les clubs. Pour l’instant, il est souvent difficile d’évaluer leur situation financière parce qu’ils appliquent des règles spécifiques par pays. L’objectif est d’adapter au football une norme internationale qui existe pour les sociétés cotées. Un grand nombre de règles de la nouvelle norme comptable ont déjà été intégrées par l’UEFA dans le cadre du Fair-Play financier (FPF) 2.0. L’objectif est de continuer à harmoniser les normes comptables après 2021, lorsqu’une troisième version du FPF sera proposée.

5. Taxe "de luxe"

Une proposition importante n’a pas passé la rampe. Elle prévoyait que l’UEFA prélève une taxe de "luxe" de 2 à 15% sur les montants de transfert très élevés. Cette piste a finalement été rejetée, par crainte que cette taxe n’incite les gouvernements à prélever au passage un impôt sur les transferts. La crainte était aussi que cette taxe passe à côté de son objectif et ne résolve pas le problème de l’inflation sur le marché, avec des prix de transfert de plus en plus exorbitants.