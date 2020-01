Le fossé économique du foot européen se creuse encore

L’Europe du football est de plus en plus inégalitaire. En 2018, les cinq grands championnats (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France) ont capté les trois quarts des revenus générés par le ballon rond sur le continent, ressort-il du rapport financier annuel de l’Union des associations européennes de football (UEFA). Plus remarquable encore, les trente clubs les plus riches d’Europe ont enregistré autant de rentrées que les 682 autres.