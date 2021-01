Le gagnant qui n’a pas gagné sur la ligne...

Grâce à son bonus temps, Yannick Bestaven a remporté la neuvième édition du Vendée Globe. Il a pourtant passé la ligne d’arrivée à la troisième place. Une première insolite pour ce créatif ingénieur de formation.

La description est la même tous les quatre ans. Le Vendée Globe est une course au large hors-norme. Cette année, l’image colle particulièrement bien à l’une des plus mythiques et difficiles épreuves en solitaire. Et pas seulement, en raison de ces images incroyables d’un chenal presque vide, aussi bien pour le départ le 8 novembre que pour l’arrivée des premiers concurrents dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le profil 1972 : Naissance à Saint-Nazaire 2008 : Première participation au Vendée Globe 2009 : Il lance "Watt & Sea", sa société de production d’hydrogénérateurs 2011 : Première victoire sur la Transat Jacques Vabre sur Class 40 28 janvier 2021 : Victoire au Vendée Globe

Les fans du sport se souviendront surtout du cru 2020-2021 comme celui où le gagnant n’a pas gagné. Ou plus exactement, où le premier sur la ligne n’inscrira pas son nom au palmarès, juste après celui d’Armel Le Cléac'h. Il n’est pas question ici de déclassement pour dopage ou tricherie, comme on le voit trop souvent dans certaines grandes courses sur petite reine.

Dix heures de bonus pour la victoire

Charlie Dalin, le premier arrivé, ne doit la perte du titre qu’à la bonification reçue par plusieurs marins qui sont venus en aide à Kevin Escoffier, au milieu de la course. La solidarité est une norme dans le sport où la course passe après l’aide aux adversaires en difficulté. Dans les propos d’après-course du perdant malheureux, il n’y a d’ailleurs aucune contestation.

Le gagnant se nomme donc Yannick Bestaven, arrivé à la troisième place, un peu plus de 3h30 après Louis Burton. Arrivée au milieu de la nuit, il doit son succès aux dix heures de bonus accordés par les organisateurs. Il n’avait pourtant pas spécialement la faveur des pronostics. Les parieurs voyaient plutôt l’Allemand Boris Hermann soulever le trophée. Deuxième jusqu’à 90 miles de l’arrivée, ses 6 heures de bonification auraient pu, ou dû, faire la différence. Une collision avec un navire de pêche non détecté par ses alarmes en aura décidé autrement.

À 48 ans, le marin de Saint-Nazaire remporte donc son premier titre de prestige.

À 48 ans, le marin de Saint-Nazaire remporte donc son premier titre de prestige. Jusqu’il y a peu, le Français avait surtout glané les succès en Class 40 (des bateaux plus petits). Son palmarès indique dans cette catégorie deux victoires sur la réputée Transat Jacques Vabre, en 2011 et 2015. Du côté du Vendée Globe, cette édition était la deuxième participation de Yannick Bestaven. Sa première tentative en 2008 se termina rapidement avec un abandon après seulement une trentaine d’heures en mer. Échec sportif. Mais il ne retient certainement pas cela.

Cette mésaventure est surtout le début de son autre vie. Car Yannick Bestaven ne sait pas uniquement manier la barre comme personne. Lorsqu’il ne fuse pas sur les eaux, l’homme crée. Ingénieur de formation, il a justement développé son entreprise peu de temps après son premier échec sur le Vendée Globe. En 2008, avec des moyens réduits, il récupère avant la course le vieux bateau de son ami et navigateur Yves Partier. La bête de course est solide, mais se traîne un peu, comparée aux nouveaux voiliers.

Aujourd’hui le générateur de Yannick Bestaven équipe la plupart des voiliers de la course.

Il décide alors de chercher tous les moyens pour l’alléger et s’attaque à la manière de produire son électricité. Yannick Bestaven crée alors un prototype d’hydrogénérateur écologique. Le système est efficace. Au point de lancer l’année d’après sa société "Watt & Sea". Aujourd’hui son générateur équipe la plupart des voiliers de la course et est également visible sur d’autres courses comme la Transat Jacques Vabre. Brillant sur terre et sur mer.

Pas de record Le tour du monde aura donc été bouclé en 80 jours. Le gagnant est toutefois loin du dernier record datant de 2017. À l’époque, Armel Le Cléac'h était parvenu à faire le tour du globe en un peu plus de 74 jours.

La première de Seguin Parmi les concurrents de Yannnick Bestaven, Damien Seguin a fait beaucoup parler de lui. Il est le premier skipper à participer à la course avec une main en moins. Il termine sixième et premier concurrent n’ayant pas de foils (ailes positionnées de chaque côté) à son bateau.