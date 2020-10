Le huis clos touche différemment chaque sport

Retour en arrière. Alors que le sport se remettait petit à petit en selle et que les stades revoyaient enfin du public, c’est reparti comme lors des pires mois du confinement. Le sport retrouve le huis clos. Et il n’y aura finalement pas d’exception. Alors que l’European Open d’Anvers attaque les choses sérieuses, le public ne sera plus le bienvenu à partir de samedi.