Le match avant l'heure de Novak Djokovic

À une semaine du début de l'Australian Open, le joueur serbe ne sait toujours pas s'il pourra y participer. Le dernier set de sa rencontre face à l'administration est en sa faveur. Le match est toutefois encore loin d'être gagné.

Jeu, set, mais probablement pas encore match pour Djokovic. Si on parle bien tennis, la rencontre ici n'a pas lieu sur le terrain, mais à la frontière. L'enjeu est de taille: l'accès à l'Open d'Australie qui commencera le 17 janvier. Depuis le début de la pandémie, l'Australie et l'État de Victoria sont particulièrement exigeants à propos des conditions d'accès à leur territoire. Ne s'étant jamais officiellement exprimé sur son statut vaccinal, le joueur serbe était parvenu à s'ouvrir les portes de l'Open d'Australie via une exception médicale. Une situation étrange puisqu'elle s'appuierait sur le fait que le joueur aurait contracté le virus le 16 décembre, alors qu'il fut pourtant photographié en public le lendemain.

Face à ce curieux hasard, l'administration a décidé d'analyser plus en profondeur le dossier du joueur. Suite à une série d'examens, Djokovic fut finalement placé dans un centre de rétention, en raison d'un visa non valable. Lundi matin, un juge a finalement décidé de casser la décision et libérer le Serbe. Le point est joliment gagné par le joueur. Il n'est toutefois probablement pas le jeu décisif. L'État peut toujours faire appel de la décision et ordonner son expulsion. La possibilité ne serait sans doute pas du goût de ses supporters et vraisemblablement pas non plus des organisateurs.

Melbourne, ville de succès

Depuis des années, le joueur de tennis est la tête d'affiche du sport à la raquette. Né en 1987 à Belgrade, Novak Djokovic est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de tennis. C'est bien simple, hormis l'or aux Jeux olympiques, Djokovic a gagné l'ensemble des tournois majeurs. Sa fiche des succès ATP indique 86 victoires en tournoi, dont 20 Grand Chelem. Le tournoi de Melbourne lui réussit particulièrement bien puisqu'il y a déjà remporté neuf trophées.

Selon le magazine Forbes, les revenus extra sportifs de Djokovic pour 2021 s'élevaient à 30 millions de dollars.

Ces résultats lui ont permis d'alimenter son compte en banque de 154 millions de dollars de prize-money. En parallèle, Novak peut également compter sur le soutien de ses sponsors dont Lacoste, Hublot et Head. Selon le magazine Forbes, ses revenus extra sportifs pour 2021 s'élevaient à 30 millions de dollars.

Avec son humour et son style décontracté, le joueur est également l'un des plus populaires du circuit. Depuis la crise sanitaire, Djokovic a toutefois certainement perdu des points auprès du grand public. En juin 2020, il avait fait polémique en maintenant l'organisation de l'Adria Tour, un tournoi étalé sur plusieurs semaines et dans plusieurs villes afin de promouvoir le tennis. À plusieurs reprises, l'absence de gestes barrières avait été dénoncée. L'organisation fut finalement annulée après la deuxième étape du tour, suite à la contamination de plusieurs joueurs. À l'époque, le Serbe, lui-même contaminé, avait présenté ses excuses sur Twitter. Il était toutefois revenu sur la polémique quelques mois plus tard dans les colonnes du New York Times. S'il exprimait ses regrets pour les personnes infectées, il expliquait également qu'il n'hésiterait pas à réorganiser le tournoi.