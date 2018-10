Le nouveau patron du foot belge déménage

Opération transparence à l’Union belge de football. Le nouveau patron Peter Bossaert a développé un plan en 11 points pour réformer le football belge. Au passage, il va digitaliser entièrement la maison et transférer son siège fédéral à Tubize

La maison de verre était un symbole de transparence voulue par l’Union belge. Les affaires qui secouent le football belge ont fini de casser ce symbole devenu vieillissant, trop grand et difficile à chauffer. La décision est donc prise: le centre fédéral va rejoindre les installations modernes d'entraînement des Diables Rouges de Tubize. D'ici environ deux ans, dépendant des permis et autres, un nouveau bâtiment sortira de terre sur les terrains qui appartiennent déjà à l'URBSFA.

"Les Diables Rouges sont notre meilleur produit d’exportation belge et pourtant le foot belge est en crise. Quand on évoque aujourd’hui le football en Belgique, ce sont les mots organisation criminelle, pots de vin, blanchiment d’argent et match fixing qu'on entend. Il faut rétablir la confiance sans tabou, c’est notre responsabilité de dirigeant", estime Peter Bossaerts.