Le parquet fédéral appelle Malte à réagir contre les fraudes sportives

Malte, la petite île méditerranéenne, siège de nombreuses sociétés de paris sportifs attirées par une fiscalité avantageuse, refuse de ratifier la Convention de Macolin qui ambitionne de lutter à l’échelle européenne contre les fraudes sportives. À l’origine de l’enquête du footballgate, le procureur fédéral adjoint Eric Bisschop et le commissaire de la police judiciaire fédérale Guy Goudesone lancent un appel. Il s’agit de " profiter du momentum ", disent-ils. Dans leur viseur? Malte.

La convention de Macolin ambitionne de lutter contre les manipulations dans le sport. " C’est un blocage car 30 pays, dont la Belgique, l’ont déjà signée. Mais il faut que le texte soit ratifié. Il existe un lobbying des opérateurs de paris sportifs car la convention de Macolin envisage une certaine réglementation de leurs activités. Beaucoup de ces opérateurs ont leur siège social à Malte , une île de 300.000 habitants, qui s’oppose à la convention de peur de voir ces sociétés partir ", lance le procureur Bisschop. Parmi les pays signataires, on peut nommer le Monténégro, ou la Serbie, dont les Justices ont collaboré dans l’enquête du footballgate.

" Voici mon message: si Malte ratifie, tout va s’arranger. C’est un ‘wake up call’ au monde politique afin de réfléchir sur les conséquences de ce blocage, qui traîne depuis quatre ans. Je demande à ce que l’Union européenne soit capable de trouver une solution. Cela a trop duré", explique Eric Bisschop.

"Marc Coucke a raison"

Selon les deux hommes, l’enquête du footballgate n’a pas eu à souffrir de l’absence de ratification de la convention de Macolin. Sans vouloir le citer, le procureur fédéral adjoint indique qu’un " dossier relativement important " lié à la fraude sportive en Belgique a échoué faute de relations judiciaires correctes avec un pays du Conseil de l’Europe. Pays qui aurait dû coopérer avec la ratification de la convention. " Marc Coucke dit que la Belgique doit être exemplaire au niveau européen et il a raison. Mais il n’y a aucun intérêt à ce que la Belgique le soit si les autres pays ne la suivent pas. "

Le plus étonnant? Malte a créé sa propre plateforme sur la fraude sportive.

La convention de Macolin prévoit notamment la création, dans chaque pays, d’une plateforme nationale sur la fraude sportive. La Belgique, comme quelques autres pays, a pris l’initiative d’en créer une, à la fin de l’année 2017, de manière "informelle, sans base légale particulière" . Le plus étonnant? Malte a créé sa propre plateforme sur la fraude sportive. "Kafkaïen, n’est-ce pas?" , glisse Eric Bisschop.

Et c’est cette plateforme, sorte d’entonnoir à informations, qui a permis l’éclosion de deux importants dossiers judiciaires de fraude sportive en Belgique: l’enquête sur les paris truqués dans le monde du tennis, qui a abouti à six placements sous mandat d’arrêt en juin dernier, et celle sur le footballgate. "J’ose le dire, un peu comme les Finlandais, la Belgique est exemplaire dans le domaine de la lutte contre la fraude sportive", note Eric Bisschop, qui parle d’une "synergie jamais vue".