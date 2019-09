Le plan bien réfléchi derrière le retour de Kim Clijsters

Début avril, la sonnerie du téléphone retentit au sein de la maison de production "De Mensen" . Au bout du fil, le manager de Kim Clijsters. Il évoque le comeback de la tenniswoman sur les cours en 2020 et propose une coproduction afin de mettre l'ensemble du processus en images. "Clijsters est très charismatique et une figure authentique. Suivre son trajet sera excitant", explique Hans Lovenich, responsable des programmes.

Nous visons haut avec un service de streaming international et des chaînes sportives.

"Cette production devant jusqu'ici rester secrète, nous n'avons encore rien annoncé sur nos plateformes. Mais nous visons haut avec un service de streaming international et des chaînes sportives ."

Star à l'étranger

Kim Clijsters reste très populaire sur le circuit tennistique international, notamment aux États-Unis et en Australie.

De son côté, Bob Laer, son manager, se montre peu bavard. Il confirme tout au plus les ambitions internationales. "L'histoire de Kim est en effet très internationale. 'De Mensen', qui s'est révélé excellent dans ce type de documentaire avec Sven Nys, est donc le partenaire le plus approprié."

Pour le sport, seulement

Bob Verbeeck, directeur de la société de marketing sportif Golazo et ancien manager de Kim, confirme que la Limbourgeoise ne doit pas faire ce retour pour une question d'argent. "Au départ, elle ne recevra aucun cachet et devra davantage débloquer des fonds pour rémunérer son entourage. Ce sera un véritable tour de force pour atteindre la rentabilité." Cette question ne devrait toutefois pas être un problème. Au cours de sa carrière, Kim Clijsters a remporté 22 millions d'euros.

Au départ, elle ne recevra aucun cachet et devra davantage débloquer des fonds pour rémunérer son entourage. Ce sera un véritable tour de force pour atteindre la rentabilité.

Bob Verbeeck ajoute cependant que l'idée mûrissait déjà depuis quelque temps. "Et lorsque Kim a quelque chose en tête, elle va jusqu'au bout. Voir les sœurs Williams toujours au sommet a été un facteur très motivant."

Serena était encore en final de l'US Open il y a quelques semaines. Entre-temps, l'Américaine est devenue maman d'une petite fille et est même deux ans plus âgée que Kim qui a 36 ans."La seule différence: les soeurs Williams n'ont jamais arrêté si longtemps", ajoute Verbeeck.

Le corps, un défi de taille

Les équipes de "De Mensen", qui suivent Kim depuis déjà six mois, expliquent aussi que l'annonce du retour a été tardive, car il y a trois semaines, il y avait encore des incertitudes quant à une éventuelle blessure.

Aujourd'hui, Kim Clijsters affirme espérer être prête fin janvier pour l'Australian Open, premier tournoi du grand chelem . "Il y aura toujours des doutes physiques, c'est pour cela que nous travaillons lentement. Je ne veux pas trop me projeter dans le futur. Bien sûr, j'ai aussi en tête les doubles des Jeux olympiques de Tokyo. Si tout se passe bien, je voudrai aussi y participer. Mais la route est encore longue."

Hans Lovenich ajoute encore que la plus grande étape à franchir par Kim Clijsters a été familiale. Comment combiner le sport et sa vie de famille? "Elle est très présente auprès de ses enfants. C'est ce qui a le plus pesé dans sa décision."