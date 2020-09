Le retour du public ramènera 250.000 euros par match à Anderlecht

Dimanche, Anderlecht accueillera le Cercle de Bruges. Pour la première fois depuis longtemps, la rencontre sera à nouveau particulièrement scrutée. Après des mois d’attente, des supporters retrouveront enfin le stade bruxellois. Mais une petite partie seulement. En accord avec la commune, le Sporting accueillera 6.340 supporters. Pas un de plus. Et tant pis si le stade peut en recevoir le triple en temps normal. La pandémie impose ses règles.

"A chaque match à huis clos, on perd environ 650.000 euros. En accueillant un tiers du public, on tourne à 400.000 euros de manque à gagner."

Quelques jours avant le retour des encouragements, le club se prépare à coup de gels hydroalcooliques, stickers et panneaux de prévention. Assurer l’accueil des 6.000 supporters demande un paquet d’aménagements. " Nous devons coller 14.000 stickers pour faire des sens de circulation dans le stade, rappeler les gestes barrières et indiquer les places accessibles (une sur deux avec une rangée de sièges sur deux condamnée, NDLR)", détaille Jan Gatz, le porte-parole du Sporting d’Anderlecht.

Mesures à tous les étages

Afin d’éviter les classiques embouteillages humains, le club s’adapte aussi autour du stade. " Le processus d’accueil des supporters sera le même qu’en temps normal avec les huit entrées ouvertes . On invite également les gens à venir le plus tôt possible et la sortie se fera tribune par tribune", détaille encore le responsable de la communication.

"Pour cette saison, la perte estimée est entre cinq et dix millions d’euros. Cinq millions est le scénario optimiste, dix millions le plus réaliste."

A l’entendre, le retour au stade demande un paquet de mesures. Tout ça pour 6.000 supporters. "C’était indispensable de le faire" , assure toutefois Karel Van Eetvelt, le CEO du club. "Le football se vit avec les supporters. Nous n’avons jamais pensé continuer à huis clos par simplicité" , explique le patron. La réouverture de la billetterie soulagera aussi le comptable. Il sera toutefois compliqué de lui rendre complètement le sourire. "Ce sont des estimations mais à chaque match à huis clos, on perd environ 650.000 euros. En accueillant un tiers du public, on tourne à 400.000 euros de manque à gagner ." C’est déjà ça. Mais pour être dans le vert, le CEO ne peut espérer qu’une réouverture totale de son stade, ce qui n’est évidemment pas pour demain. "Nous allons faire les trois prochains matchs avec ce nombre maximum de supporters. Si l’expérience est positive, nous pourrons revoir à la hausse le nombre de supporters autorisés à venir" , explique le porte-parole.

Des millions de perte attendue

Certains clubs de supporters ont déjà annoncé qu’ils ne souhaitaient pas revenir dans ces conditions. Les rares places disponibles s’écoulent toutefois sans problème. " Jeudi midi, nous étions déjà presque sold out", confirme Jan Gatz. Afin de gérer les demandes des 12.000 abonnés, le club a dû s’adapter. "On leur garantit au moins l’accès à un des trois prochains matchs à domicile. En fonction de la demande pour les tickets uniques, ce sera peut-être plus. Ils seront remboursés pour les matchs qu’ils n’ont pas pu voir", ajoute le porte-parole. Des frais supplémentaires dont se serait forcément bien passé le patron des lieux. "Pour cette saison, la perte estimée est entre cinq et dix millions d’euros. Cinq millions est le scénario optimiste, dix millions le plus réaliste", souffle le CEO.