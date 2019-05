Le "roi du fitness" belge en prison

Dirk Vande Vyvere, figure clé du secteur du fitness en Belgique, et sa compagne se trouvent sous les verrous. Ils sont accusés d'avoir dupé des dizaines de personnes.

On le surnommait le "roi du fitness". Mais, il semble que le roi soit tombé de son piédestal. Dick Vande Vyvere, qui a contribué à l'essor de Basic Fit en lui cédant Passage Fitness et JustFit, se retrouve en effet en prison. Sa compagne, Marleen Veldeman, a suivi le même chemin.

Les détails de l'accusation ne sont pas connus. On énonce trois plaintes de personnes qui n'auraient pas perçu le remboursement d'un prêt. A cela s'ajoute la condamnation en janvier dernier pour tentative d'escroquerie de l'homme d'affaires Christian Dumolin (les tuiles Koramic). Ce dernier avait en 2007 prêté 1 million d'euros à Vande Vyvere. Ce prêt aurait dû être remboursé en 2015, mais ne l'a pas été. En janvier, Dick Vande Vyvere avait été condamné à trois mois de prison avec sursis. En mars, il avait été déclaré en faillite personnelle.

Même les aspirateurs sont saisis

Selon certains documents que nous avons pu consulter auprès de sept clients dupés qui préfèrent garder l'anonymat, l'hémorragie semble plus importante. Dix années durant Vande Vyvere et Veldeman auraient procédé à des constructions financières douteuses faisant de nombreuses victimes. Trois jugements prononcés par des tribunaux gantois et anversois ont condamné Dick Vande Vyvere au remboursement de quelque 6 millions d'euros, mais les victimes attendent toujours leur argent.