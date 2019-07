Le sport américain domine le classement mondial des valorisations d'équipe

50 équipes listées et seulement 8 européennes. Le classement des clubs sportifs valant le plus (capital et dettes) établi par Forbes reflète, une fois encore, la toute-puissance des "franchises" américaines sur l’échiquier mondial du sport.

En termes d’évolution, ce sont, là aussi, les représentants de la NBA (basket), de la NFL (football US) et de la MLB (baseball) qui impressionnent par la croissance annuelle, parfois à deux chiffres, de leur valeur. Cette progression fulgurante est d’autant plus saisissante qu’elle s’inscrit dans la contiunuité d’une tendance observée pour la première fois en 2012. Alors, seul Manchester United (football) valait plus de 2 milliards de dollars. Sept ans après, les New Orleans Saints (football US) occupent la dernière place du classement avec une valorisation à 2,08 milliards de dollars.