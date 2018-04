"Le sporting d'Anderlecht est une marque nationale"

Le duel entre le RSC Anderlecht et le Club de Bruges de dimanche dernier était plus qu’un match de football, c’était aussi le duel entre les deux clubs sportifs avec le plus d’impact marketing du royaume . C’est ce qui ressort d’une étude de GfK réalisée auprès de 2.542 Belges, soit un échantillon suffisamment représentatif pour avoir peu de marge d’erreur, estime-t-on chez GfK.

Dans cette étude, on apprend qu’ un consommateur belge sur deux fait un lien entre le sponsor principal du club, BNP Paribas Fortis, et Anderlecht . "De plus, un consommateur belge sur quatre fait ce lien spontanément, lorsqu’on lui demande s’il se souvient des sponsors de l’équipe" , ajoute GfK.

Public diversifié

Mais ce qui est peut-être le plus intéressant pour les partenaires potentiels de la Maison mauve, c’est que l’étude de GfK montre que l’audience d’un club comme Anderlecht se révèle assez large et diversifiée. "Les partenaires potentiels disent souvent qu’investir dans le foot n’a un impact que sur les supporters. On entend souvent que c’est un public avec moins de pouvoir d’achat par rapport au hockey ou au golf par exemple. Avec une étude comme ça, Anderlecht peut prouver que son public est très diversifié et touche un public plus large. […] C’est intéressant pour Anderlecht. C’est bien pour convaincre des partenaires d’investir plus et pour des périodes plus longues", détaille Wim Mathues. L’étude GfK montre aussi que le football a un impact sur 42% des consommateurs, contre 35% pour le tennis ou le cyclisme.