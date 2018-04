Le stade d'Anderlecht à Neerpede, "c'est le monstre du Loch Ness"

Et revoilà le monstre du Loch Ness. Depuis un peu plus de 10 ans, un déménagement du stade Constant Vanden Stock à Neerpede est régulièrement évoqué avant de disparaître dans les placards à archives. Cette fois, c'est Marc Coucke en personne qui revient à la charge.

Le nouveau président du Sporting - et son art du teasing - mentionne la piste de la construction d'un nouveau stade à Neerpede, toujours donc sur le sol anderlechtois. Dans un reportage qui sera diffusé ce mercredi soir dans l'émission de la VRT "Panorama", Marc Coucke imagine construire le nouveau complexe en lieu et place de l'actuel centre d'entraînement du club qui se situe en bordure de ring à l'entrée de Neerpede.

"Neerpede, ce n'est pas une vieille pâture à l'abandon"

Du côté des autorités communales, la nouvelle passe mal. Principalement à cause de la manière adoptée par le président du club de football. "Marc Coucke va faire une proposition unilatérale sur un projet urbanistique de grande envergure sans même venir nous voir", signale Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), 1er échevin à la Commune d'Anderlecht en charge de l'Urbanisme et du Développement durable. Selon lui, il y a dans le chef de Marc Coucke "une certaine méconnaissance de la spécificité de Neerpede". "Sans avoir pu consulter le projet de Marc Coucke, je peux déjà dire qu'au point de vue de sa faisabilité, le projet s'annonce extrêmement compliqué notamment sur la question de la mobilité et des parkings dans une zone verte. De plus, il va falloir convaincre les riverains, ce qui n'est pas une mince affaire", prévient Gaëtan Van Goidsenhoven, tout en précisant que "Neerpede, ce n'est pas une vieille pâture à l'abandon."