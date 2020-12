Le travail associatif restera possible dans les clubs sportifs

La Chambre des représentant a approuvé vendredi une proposition de loi, de l'Open Vld cosignée par le MR, qui rend malgré tout possible de gagner jusqu'à 6.000 euros en revenus complémentaires en faisant du travail associatif dans un club de sport , même si ce ne sera plus possible de les exonérer complètement d'impôts et de charges sociales.

Le secteur sportif a depuis appelé à plusieurs reprises à créer un nouveau statut sur mesure pour ses nombreux aidants occasionnels. Le règlement approuvé ne vaut que pour les clubs sportifs et pour maximum un an. Le plafond de 6.000 euros est maintenu, mais avec une contribution sociale de 10% à charge des associations ainsi qu'une imposition de 10% à charge du travailleur occasionnel. Ce dernier ne pourra pas prester plus de 50 heures par mois de moyenne sur un trimestre, et des règles supplémentaires sont instaurées quant à l'horaire, les pauses, etc.