Les Diables contre la Russie, le Danemark et la Finlande à l'Euro 2020

La Finlande est le troisième adversaire des Diables Rouges dans le groupe B. La Russie et le Danemark étaient des adversaires déjà connus pour les Belges.

La Finlande est le 3e adversaire des Diables Rouges en phase finale de l'Euro 2020 de football, a décidé le tirage au sort effectué à la Romeexpo de Bucarest, Roumanie, samedi. Les surprenants finlandais complètent le groupe B avec la Russie et le Danemark. Les hommes de Roberto Martinez joueront deux matchs à Saint-Pétersbourg (contre la Russie le 13 juin et la Finlande le 22 juin) et un autre à Copenhague (contre le Danemark le 18 juin).

Cette 16e édition du championnat d'Europe de football est organisée dans douze pays différents, du 12 juin au 12 juillet. Vingt-quatre pays tenteront de succéder au Portugal, sacré en 2016 en France.

La Finlande est issue du quatrième et dernier chapeau. La Russie (issue du pot 2) et le Danemark (du pot 3) étaient des adversaires déjà connus pour les Belges (pot 1) qui n'attendaient plus que le nom de leur 3e adversaire (Pays de Galles ou Finlande).

Les Danois joueront leurs trois matches à domicile.

Les deux premiers de chacun des six groupes, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, décrocheront leur billet pour les huitièmes de finale.

Bilbao ou Amsterdam

Si la Belgique remporte son groupe, elle jouera son huitième le 28 juin à Bilbao contre un troisième de groupe (A, D, E ou F). Un parcours vers la finale l'emmènerait en quarts à Munich le 3 juillet et en demies à Wembley (07 juillet).

En cas de deuxième place, les Diables défieront le 27 juin à Amsterdam le deuxième du groupe A, l'Italie, la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse. Les Belges devraient ensuite, en cas de qualification, se déplacer à Bakou le 4 juillet avant de potentiellement regagner Londres pour les demi-finales (8 juillet).

Vingt pays se sont qualifiés via les dix groupes qualificatifs. Les quatre derniers tickets pour l'Euro seront attribués en mars via les barrages de la Ligue des Nations.

Le stade olympique de Rome accueillera la 'Squadra Azzurra' et la Turquie dans le premier match de la compétition le 12 juin à 21h00. Le stade londonien de Wembley sera le théâtre des demi-finales (7 et 8 juillet) et de la finale (12 juillet).

Groupe de la mort

Le Portugal, tenant du titre, est tombé dans le groupe de la France, championne du monde 2018, et l'Allemagne, championne du monde 2014, dans le groupe le plus dense de l'Euro-2020, selon le tirage au sort réalisé samedi à Bucarest (Roumanie).