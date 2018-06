Les Diables débutent le Mondial en grande pompe

L'équipe nationale belge n'avait pas vraiment droit à l'erreur. Après une première mi-temps décevante durant laquelle les Diables ont dominé sans arriver à concrétiser, Dries Mertens ouvre le score sur une reprise de volée à la 47e minute. A la 68e, sur un centre de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku plante le deuxième but belge grâce à une reprise de la tête. Quelques minutes plus tard, l'attaquant de Manchester United fait à nouveau trembler les filets du gardien panaméen et inscrit le 3e but de l'équipe nationale.