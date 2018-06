Les Diables rouges, les matelas et la discorde

Le professionnalisme se mesure aux détails. Et dans le football professionnel moderne, plus rien n’est laissé au hasard. Pas même le matelas de nos Diables Rouges. C’est probablement l’enseignement le plus important que l’on peut tirer du fameux matelas-gate qui entoure Roberto Martinez, notre sélectionneur national.

Vous avez raté cet épisode. On résume pour vous. A en croire les médias néerlandophones, on sait déjà quels seront les cinq diables qui ne feront pas partie de la sélection définitive des 23 qui s’envolera pour la Coupe du Monde en Russie. Il s'agirait de Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Adnan Januzaj, Jordan Lukaku et Matz Sels. En effet, la société de Maldegem LS Beding n’a pas produit de matelas personnalisés (taille, poids et position préférée) pour eux.