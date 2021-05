Les entreprises du sport s'organisent pour se faire entendre

À l'initiative du club David Lloyd, les clubs et salles de sports privés se sont rassemblés en fédération pour mieux faire passer leur demande de relâchement des mesures Covid.

Depuis quelques jours, le monde sportif respire. Un peu. La bulle de dix en extérieur à nouveau autorisée permet de faciliter la pratique de pas mal de sports. Les athlètes en herbe apprécieront. Mais pas tous. Et encore moins une partie du secteur qui se sent plutôt oubliée depuis des mois.

Eux, ce sont les responsables d'entreprises actives dans le sport. À l'inverse des fédérations, les salles de fitness et autres clubs privés n'ont reçu aucune aide particulière. Il y a quelques mois, un début de protestation s'était fait entendre autour de l'initiative "sport is essential", rappelant la situation dans laquelle se trouvent les salles de sports, soumises aux mêmes fermetures que l'horeca et la culture, mais n'ayant reçu aucune aide spécifique.