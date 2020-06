Les équipementiers s'emparent du scandale George Floyd

"Pour une fois, ne le faites pas (Just don’t do it). Ne prétendez pas qu’il n’y a pas un problème en Amérique."

Le coup de com’ le plus viral est sans conteste celui signé par Nike. Le plus célèbre des équipementiers a pris l’habitude de s’emparer de l’actualité pour prendre position. Dans une vidéo sobre d’un peu moins d’une minute, la marque à la virgule détourne son slogan "Just Do It" pour le transformer en négation. Il est ensuite accompagné d’un texte déroulant sur un fond noir où peut notamment lire: "Pour une fois, ne le faites pas (Just don’t do it). Ne prétendez pas qu’il n’y a pas un problème en Amérique."