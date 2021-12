Les frères Tshomba, ovnis de la production

Duke et Bin Tshonba sont des anciens basketteurs pros. Depuis qu'ils ont arrêté d'aligner les paniers, ils produisent du contenu vidéo et audio avec les plus grands sportifs de la planète.

Les frères Tshomba sont des perfectionnistes. Mi-novembre, au moment de parler de leur aventure de producteurs, ils ont tout prévu. Dans le studio réservé spécialement pour l'occasion, ils ont déjà pensé au décor avant même l'arrivée de la photographe et choisissent avec soin la bonne paire de sneakers à enfiler pour le shooting. Le tout est capturé par la caméra de leur petit frère, freelance, qui prend des images pour réaliser un making-of.

"Nous allons passer pour des ovnis dans votre journal", se marrent les frères en ajustant leur tenue. La boutade n'en est pas tout à fait une. S'ils débutent d'entrée avec cette remarque, c'est parce qu'ils se demandent parfois comment ils en sont arrivés à filmer les plus grands sportifs de la planète. Leur chaine YouTube parle pour eux. Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Max Verstappen, Evan Fournier sont notamment passés dans le cadre de Duse, leur société de production.

Duke et Bin ne sont pourtant pas à la base des rois de la caméra. Ils font partie d'une fratrie de 10 frères qui a grandi à Bruxelles. "Dans la famille, on est des tanneurs de cuir", sourit Duke Tshomba. À l'origine le cuir qu'ils tannent à longueur de journée est orange et rebondit plutôt bien. Tous les deux sont passés par le Spirou de la grande époque, avant un passage par une université américaine. Au retour en plat pays, ce sera la D2 pour Bin et des passages à Bruxelles, Anvers, Gilly et plusieurs championnats européens pour Duke. Mais comme tout sportif ou presque qui ne fait pas du foot en Belgique, les deux frères savent que les paniers ne suffiront pas à payer les factures jusqu'à la retraite.

Va donc pour la reconversion. Et cela tombe bien, depuis le début, les Tshomba savent exactement ce qu'ils veulent: raconter les grands sportifs. "Il y a tellement d'histoires dans les vestiaires. Mais elles sont toujours présentées de la même manière. Surtout en Europe." Voilà pour l'idée, encore un peu floue. Reste à la concrétiser. Pour y parvenir, leur passé de sportif sera un sacré atout. "Le sport est un véritable outil d'ascension social", explique Duke. "Au niveau professionnel, tu ne te trouveras jamais dans une meilleure situation qu'après un match à aller serrer les mains de CEO qui viennent de te voir jouer. Ce sont des contacts avec des décideurs impossibles à obtenir autrement. Beaucoup de mes coéquipiers n'aimaient pas cet exercice. Moi j'adorais, car c'est le public idéal pour présenter tes idées".

Scénario de retraite idéal

Petit à petit, les deux frères se créent un réseau qui sera bien utile par la suite. Mais en attendant de pouvoir filmer Stephen Curry et faire la papote avec Max Verstappen, ils commencent petit. Tout petit même. La première création "powered by Tshomba" retrace le dernier match de Duke pour les Giants dans les années 2000. La qualité de la vidéo pique les yeux, mais sa mise en forme emploie déjà les codes aujourd'hui largement popularisés par les grandes plateformes. Du Netflix avec les moyens du bord avant l'heure. "L'histoire est dingue. On perdait et je ne joue quasiment pas sur les trois premiers quarts temps. On gagne finalement et je marque 21 points. Je finis en faisant la révérence devant le public qui applaudit. Comment mieux se retirer?" éclate de rire le showman Duke.

"On savait que ça serait bien plus pertinent de passer nos contenus sur leur site qu'entre un documentaire sur les phoques et un autre sur les abeilles de Papouasie." Duke tshomba Cofondateur de Duse

Les rôles s'installent rapidement. Duse prend forme grâce à la complémentarité des frangins. Duke est l'homme des relations. Bin, le créatif derrière la caméra. "J'ai toujours été attiré par l'artistique, mais à l'origine, c'était plutôt vers le dessin. Je n'ai d'ailleurs aucune formation. J'ai tout appris sur le tas." Le premier contrat signé tombera en 2010 avec la RTBF. Les Tshomba proposent spontanément du contenu basket pour le site, à une époque où le web n'était pas la priorité. "Mais on savait que c'était l'avenir et que ça serait bien plus pertinent de passer nos contenus sur leur site qu'à 23h entre un documentaire sur les phoques et un autre sur les abeilles de Papouasie."

Le pari sera gagnant et permettra ensuite au duo de signer un contrat avec Belgacom qui disposait, à la belle époque du basket belge, d'une chaine dédiée au sport. "Nous étions en charge de tout le contenu hormis les retransmissions de match", explique Duke. L'aventure durera trois saisons. L'expérience permettra surtout aux frères de se faire connaitre dans le milieu et d'élargir encore un peu plus leur carnet d'adresses. "C'est à chaque fois le même processus. On fait du contenu, il est vu, il nous permet d'obtenir d'autres contacts, pour faire encore mieux, être plus vus…"

"On part du principe qu'il n'y a pas de petits clients. Mais du coup, il n'y a pas non plus de trop grands noms." Bin Tshomba Cofondateur de Duse

Si le basket garde une place de choix dans les productions du duo, Duse s'aventure désormais ailleurs. Les clients sont aujourd'hui essentiellement des grandes marques à la recherche de visibilité. "Pour une marque, afficher son nom sur un maillot ou autour d'un terrain ne sert à rien s'il n'y a pas une histoire à raconter." Les clients de Duse se nomment, Puma, Nike, Proximus, la NBA… "On part du principe qu'il n'y a pas de petits clients. Mais du coup, il n'y a pas non plus de trop grands noms", explique Bin en citant notamment la capsule réalisée avec la star de NBA Lebron James.

Netflix et Disney dans le viseur

Les frères pourraient d'ailleurs prochainement passer encore une étape supplémentaire. "Nous sommes en négociation avancée avec Netflix, Disney + et Canal+", avancent-ils. "Les réunions ont déjà eu lieu, avec des propositions. Ils sont intéressés à être coproducteurs sur plusieurs projets. On est dans l'attente pour le moment, mais on est plus loin que l'échange de cartes de visite", sourit Duke. Un possible contrat qui chipote les frères.