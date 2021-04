Les géants du ballon rond mettent le foot européen en crise

Douze clubs veulent lancer une "Super League" européenne. Peu importe l'issue de la fronde, les implications du projet bouleverseront le monde du ballon rond.

La fronde a donc bien eu lieu. Alors que la réforme de la Champions League se dessinait de plus en plus, douze des plus grands clubs de football du continent ont dit stop. Menés par des géants comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et Manchester United, les frondeurs ont annoncé leur intention de lancer leur propre championnat continental à 20, sous le nom de "Super League".

L'agenda n'est pas encore avancé, mais le message envoyé fait mal à l'UEFA. Analyse d'un mouvement qui changera quoi qu'il arrive l'image du football européen.

Le modèle de la NBA et de la NFL, porté avant tout sur la rentabilité, a visiblement servi de base pour la Super League.

Pourquoi un tel projet?

Depuis des années, les grands d'Europe ne se cachent plus pour faire part de leur souhait de renouveau pour la Champions League. Ils veulent plus de spectacle. Dans les faits, ils veulent surtout trouver un moyen de gagner plus via une compétition, avec plus de matches et si possible avec un bon paquet de belles affiches (donc entre grands).

Les exemples parfaits se nomment NFL et NBA. Leur modèle, porté avant tout sur la rentabilité, a visiblement servi de base pour le travail. Avec cette nouvelle compétition, les clubs espèrent voir les rentrées s'envoler.

La Super League aura lieu en semaine pour ne pas affecter les championnats nationaux.

Pour ce qui est du calendrier, le projet est sur la table depuis des années. Il a toutefois connu un sacré coup d'accélération ces derniers mois, la crise ayant privé le secteur de colossales rentrées.

Quel est l'impact financier?

Il est donc question forcément d'argent et surtout de droits télévisés. En dépouillant la Champions League de ses têtes d'affiche, la Super League risque bien d'emporter avec elle des contrats de droits télévisés se chiffrant en milliards. Les championnats nationaux devraient en revanche survivre à l'opération européenne. Les clubs n'auraient d'ailleurs aucun intérêt à voir les droits issus de leurs compétitions nationales diminuer, surtout en Premier League.

Le signal est d'ailleurs clair: la Super League aura lieu en semaine pour ne pas affecter les championnats nationaux. En Premier League, les géants ne seraient toutefois pas contre une réforme diminuant le nombre d'équipes dans le championnat afin de soulager un peu le calendrier.

Financièrement le projet est visiblement alléchant. La banque JP Morgan a confirmé qu'elle serait partenaire de la nouvelle compétition. Elle serait prête à avancer les six milliards d'euros nécessaires pour amorcer la compétition.

Quelles conséquences pour la Belgique?

Face aux géants du football européen, la Belgique n'aura pas vraiment son mot à dire. Pour l'heure, encore trois clubs doivent venir compléter la liste des quinze qui joueront chaque année la compétition. Aucune chance que la Belgique récupère une de ses places. Il faudra donc se battre pour les cinq places restantes qui seront redistribuées chaque année.

L'UEFA pourrait priver de compétitions internationales les joueurs des clubs de la Super League.

Si la France et l'Allemagne refusent vraiment l'idée, le chemin se dégage un peu, mais il faudra batailler ferme. Le Portugal et les Pays-Bas pourraient récupérer l'un ou l'autre ticket pour leurs clubs phares, comme l'Ajax ou Porto. Déjà bien représentée avec six clubs fondateurs, la Premier League pourrait légitimement voir encore un ou l'autre matricule rejoindre la liste des quinze, comme Everton ou Leicester. Il faudra probablement aussi faire avec les autres clubs du haut du classement venus d'Espagne et d'Italie, dont Séville, Naples et l'AS Roma.

Un coup d'œil aux coefficients des clubs de l'UEFA permet de se faire une bonne idée de l'importance des différentes équipes à l'échelon européen. De quoi enterrer les chances belges. Actuellement, le club le mieux classé est le FC Bruges, à la 41e position.

Que peut encore faire l'UEFA?

La proposition de réforme de sa compétition reine semblait déjà aligner les faveurs pour les plus grands. Certaines analyses y voyaient même une simple étape avant le lancement de la Super League. C'était insuffisant donc pour les géants, toujours plus gourmands.

Face aux frondeurs, l'UEFA a toutefois encore quelques cartes à jouer. En douceur, face à cette annonce, l'UEFA pourrait aller encore plus loin dans sa réforme pour convaincre au moins quelques clubs de renoncer au projet dissident. Pour la méthode forte, l'UEFA pourrait appuyer sa menace de priver les joueurs des clubs de la Super League d'accès à toutes ses compétitions. Plus de Champions League donc, mais surtout plus de compétition internationale. Impensable de ne plus voir des joueurs défendre leurs couleurs à l'Euro par exemple.