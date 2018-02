Les licences d'Anderlecht et d'Ostende en ligne de mire

La Commission des licences, chargée d’octroyer le précieux sésame devra notamment examiner si les clubs sont en ordre vis-à-vis du fisc, de l’ONSS , que leur stade est conforme , et que leurs propriétaires ne détiennent pas plus de 10% d’un autre club .

Voilà pourquoi la Commission des licences examinera sans doute très attentivement les dossiers du RSC Anderlecht et du KV Ostende. Le premier a été vendu au propriétaire du second, Marc Coucke, lequel a cédé Ostende au courtier en assurances Peter Callant. Or, selon les journaux de Mediahuis (De Standaard…), l’homme d’affaires ne touchera réellement l’argent de la vente du club – environ 15 millions – que dans cinq ans. L’assureur flandrien ne dispose en effet pas actuellement des fonds nécessaires pour ce rachat. Il s’agira donc de s’assurer que le vendeur sera payé intégralement au prix fixé. Le deal inclut aussi la transformation en prêts bancaires des dettes dues par le club à des sociétés de Marc Coucke (14,6 millions) et la location du stade d’Ostende à ce même Marc Coucke (qui a investi 20 millions dans sa transformation) pour 800.000 euros annuels.