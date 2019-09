Les noms d'oiseaux volent au sein de la Fédération des colombophiles

Rififi chez les pigeons! On en connaît qui ont écrit des thrillers avec moins que ça! On peut le dire, ça vole dans les plumages au sein de L’ASBL Royale Fédération Colombophile Belge où une guerre des chefs sourd en coulisses.

Le demandeur, qui estime qu’une motion de défiance a été prise à tort à son encontre et qu’il a été démis de ses fonctions sans que ses camarades n’aient le droit de participer au vote, prétendait que les règles de fonctionnement de la Fédération avaient été violées. Le tribunal ne l’a pas suivi, estimant que les règles n’avaient pas été biaisées et que la gestion actuelle de la Fédération lui permettait de tourner (et donc, de permettre aux pigeons de s’envoyer en l’air). Le tribunal, saisi en référé, a estimé qu’il n’y avait pas urgence à agir et a débouté le demandeur et ses cinq camarades. Roucoulez, il n’y a rien à voir!