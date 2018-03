Les pièces du nouveau stade de Sclessin s'assemblent discrètement à Cannes

Si ce projet de reconstruction et d’agrandissement attise déjà l’attention de la presse locale et sportive depuis près de deux ans, le programme est aujourd’hui affiné. Et le Mipim 2018 était l’occasion de rencontrer tous les acteurs locaux – publics et privés – concernés par le dossier. "Au-delà de l’agrandissement et de la fermeture du stade, un des enjeux majeurs dont on cerne souvent mal l’impact, ce sont les enjeux prioritaires de flux et de mobilité. Et là, on n’a aucun droit à l’erreur: il faut tout anticiper avec les architectes, les sociétés de transport et les édiles communaux. Au-delà de la qualité et de la nécessité du programme immobilier proprement dit, la ligne de tram et l’emplacement du terminus par rapport à la nouvelle esplanade périphérique sont des enjeux majeurs", insiste Bruno Venanzi.