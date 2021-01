Les recettes de la KULeuven pour ramener le foot dans le vert

"Cette simplification géographique ignore complètement toute analyse financière et économique sérieuse du secteur. La densité de population, le niveau de prospérité, la popularité du football et la gestion des clubs sont des critères importants." Et de ce côté-là, notre pays n’est pas vraiment à plaindre : "En Belgique, le football est plus populaire que dans les cinq grands pays de football."