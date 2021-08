Les recettes pour un vrai fair-play financier...

Malgré des sommes astronomiques, les transferts records s'enchainent dans les règles du fair-play financier européen. Les mesures actuelles semblent inefficaces. Mais des solutions existent.

Les larmes n'auront pas coulé très longtemps sur les joues de Lionel Messi. Quelques jours après avoir exprimé sa tristesse de quitter son club barcelonais de toujours, la star argentine a rebondi du côté de Paris, pour au moins deux ans. Avec un salaire annuel de 35 millions d'euros. Barcelone, pris à la gorge par des problèmes financiers et la pression de la Liga, n'avait pas la choix. L'occasion était évidemment immanquable pour Paris et ses pétrodollars qataris. Les millions ont aussi coulé de l'autre côté de la Manche où Manchester City s'est offert les services de Grealish pour 117 millions d'euros tandis que Lukaku a confirmé son retour à Chelsea pour 116 millions. Et le fair-play financier dans tout ça? Dans sa version dictée par l'UEFA, il n'y a visiblement rien à redire.

Dans le merveilleux monde du football, chaque club est soumis à deux instances. L'UEFA d'une part et les championnats nationaux de l'autre. Du côté européen, le règlement en place est donc le fameux "fair-play financier". Mis en place en 2010, sa règle la plus célèbre est presque devenue un adage: un club n'a pas le droit de dépenser plus que ses revenus.

"Depuis la version originale du règlement sur le fair-play financier, il y a eu quatre ou cinq versions différentes qui ont ajouté une série d'exceptions." Jean-Louis Dupont Avocat spécialisé dans le droit du sport

Dans les faits toutefois, c'est un chouia plus compliqué. "La règle de base n'a cessé d'être amendée", explique Jean-Louis Dupont, avocat spécialisé dans le droit du sport. "Depuis la version originale, il y a eu quatre ou cinq versions différentes qui ont ajouté une série d'exceptions, comme lors de la reprise d'un club, permettant d'être dans le rouge durant trois saisons". D'autres règles ont récemment été mises en place comme la possibilité d'un dérapage à 30 millions d'euros en raison du Covid. Les règles sont toutefois "contournables". Les dépenses sont limitées par les revenus? Dans ce cas, il suffit de les faire monter en flèche à coup de contrats commerciaux avec des entreprises prêtes à mettre la main au portefeuille. Cela tombe bien, le président du PSG est également le président du fonds souverain Qatar Sports Investments et a de bons contacts avec les Qatar Airways et d'autres sociétés du pays.

Règles différentes selon les championnats

Du côté national, les règles varient d'un championnat à l'autre. Pour plusieurs instances, dont la Française et la Belge, la priorité est la même. "Elle est de s'assurer que chaque club a les reins assez solides pour la saison à venir. Les instances vérifient qu'aucun club ne risque de tomber en faillite au milieu du championnat, ce qui chamboulerait toute l'organisation", explique le spécialiste.

"Avec ce principe, l'ascension sociale est impossible. Les grands resteront grands et les petits sont condamnés à rester petits." Jean-Louis Denis Avocat spécialisé dans le droit du sport

Les deux visions s'opposent. Mais aucune ne semble être la bonne solution pour éviter que le football business devienne titanesque. La règle de l'UEFA a un parfum appréciable de gestion en bon père de famille. Le principe de ne pas dépenser l'argent dont on ne dispose pas est louable. Dans les faits, il ne colle pas au monde de l'entreprise où pour grandir, les investissements sont indispensables. "Avec ce principe, l'ascension sociale impossible. Les grands resteront grands et les petits sont condamnés à rester petits", explique Jean-Louis Dupont. A l'inverse, si le principe de garanties proposées par certains championnats a le sérieux avantage d’éviter les mauvaises surprises, il est tout sauf la solution pour éviter les excès et les dépenses démesurées.

Salaires sous contrôle

Le foot n'est toutefois pas condamné à devenir une machine à cash incontrôlable pour autant. Quelques initiatives permettent même d'espérer une embellie. C'est notamment le cas pour la règle limitant les dépenses salariales à un certain pourcentage des revenus (salary cap). "Cette règle a le gros avantage d'être progressive et donc de ne pas bloquer les plus petits clubs", explique le spécialiste. Mais pour fonctionner, elle doit impérativement être appliquée dans tous les championnats, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce manque d'homogénéité a d'ailleurs amené Messi à Paris. La Liga impose une limite à 70% des revenus consacrés aux salaires. La règle n'est pas d'application en France.

D'autres mesures permettraient également de revenir à des situations plus équitables entre les clubs. Comme l'impossibilité de se faire aider par un État. Prenons au hasard le Qatar. En réalité, cette règle existe déjà dans l'article 107 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Elle précise qu'une entreprise ne peut pas bénéficier d'une aide de l'État. Depuis toujours, cette norme a été interprétée en se focalisant sur l'État membre dans lequel est installée l'entreprise. "Mais il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne soit pas d'application pour les États tiers. Il y a en tout cas probablement suffisamment d'éléments pour se pencher sur la question", assure Jean-Louis Dupont.

Limite et luxury tax

D'autres solutions sont également envisageables. Il semble logique qu'un actionnaire puisse investir dans son club. Mais le soutien ne devrait pas être illimité. On arrive sinon à une escalade sans fin. Il pourrait donc être intéressant d'instaurer une limite. Cela pourrait se faire via une moyenne des revenus, par exemple des dix clubs les mieux lotis d'Europe. On laisserait ensuite la possibilité à chaque club de chercher des investisseurs pour atteindre cette taille. Les investissements au-delà seraient ensuite découragés ou bloqués.

La mise en place d'une luxury tax est également une possibilité qui semble tenir la route. Celle-ci imposerait une taxation pouvant aller jusqu'à 100% sur chaque investissement réalisé par un club. Cette taxation serait ensuite reversée dans un fonds commun, redistribué ensuite de manière homogène entre l'ensemble des clubs du championnat. Les possibilités existentdonc. Elles pourraient d'ailleurs intéresser l'UEFA. En juin dernier, son président Aleksander Ceferin, s'est d'ailleurs prononcé sur la possibilité d'instaurer ce type de taxe prochainement.