Lionel Messi, la "Pulga" aux œufs d'or...

Écoeuré par l'humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions, par le probable départ de son ami et coéquipier Luis Suarez, non désiré par le nouvel entraîneur du club Ronald Koeman, et par ses mauvaises relations avec le président du Barça Josep Maria Bartomeu, l'Argentin n'y croit plus et souhaite changer d'air.