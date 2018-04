Lukaku choisit la société de Jay-Z pour défendre ses intérêts

Romelu Lukaku vient en effet de signer avec l'agence du magnat de la musique pour la gestion de ses droits et de sa carrière. Roc Nation est une agence de gestion de talents créée en 2008 par le rappeur et homme d'affaires Jay-Z . L'agence compte de nombreuses stars du monde de la musique dans ses rangs comme Shakira, DJ Khaled, Rihanna ou T.I .

" Roc Nation Sports m’offre ce que personne d’autre ne peut me proposer, l’opportunité unique de me construire en tant que marque tout en accompagnant mon développement en tant qu’athlète " a précisé l’attaquant belge de Manchester United.

Roc Nation Sport, qui entend se faire une place dans le football, avait déjà signé un contrat avec le joueur allemand Jérôme Boateng et a ouvert des bureaux à Londres et à Munich.

"Romelu est une superstar internationale, purement et simplement", a déclaré Michael Yormark, président de Roc Nation. "Il correspond parfaitement à la stratégie de croissance de Roc Nation Sports à travers le football international - un talent unique sur le terrain, et une personne intelligente et attachante. Parlant couramment cinq langues, c'est une star pour l'une des plus grandes marques de sport au monde".