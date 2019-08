Lukaku part à l'Inter Milan pour 70 millions d'euros

Le départ du Diable rouge pour l’Italie est désormais officiel. L’Inter de Milan a déboursé 70 millions d'euros plus les bonus pour acquérir le joueur.

La saga aura tenu en haleine le monde du football durant des jours. A seulement quelques heures de la fin du mercato, Manchester United et l’Inter Milan ont officialisé le transfert de Romelu Lukaku. Les deux clubs se sont finalement mis d’accord sur un prix: 70 millions d’euros, plus des bonus. Longtemps cité en partance vers la Juventus de Turin, c’est donc finalement à Milan que le joueur foulera les pelouses jusqu’en juin 2024 . "Je suis ici pour amener les Nerazzurri au top", a lancé d'entrée l'attaquant.

Le joueur fait ainsi son entrée dans le championnat italien par la grande porte. Le transfert est le troisième le plus important de l’histoire de la série A. L’attaquant complète le podium des joueurs les plus chers étant passés par ce championnat, derrière Cristiano Ronaldo, acheté 117 millions d’euros par la Juventus l’année dernière et l’Argentin Gonzalo Higuain également acquis par le club turinois en 2016, cette fois pour 90 millions d’euros.