Malgré le contrat foot, les finances des clubs sont en péril

Résultat: seuls cinq clubs sur vingt-quatre étaient bénéficiaires , dont les trois premiers du dernier championnat: le FC Bruges, La Gantoise et Charleroi. Or, ce championnat a été avorté, privant les clubs de diverses recettes (guichets, merchandising, buvettes…). De quoi encore aggraver la situation. Selon Deloitte, la clôture anticipée de la saison 2019-20 devrait entraîner un recul d'environ 25% des revenus des clubs. En 2018-19, ceux-ci affichaient un chiffre d’affaires de 378,5 millions d’euros.

Indemniser les fans

Un recul similaire est également à attendre pour la saison qui démarre selon Deloitte. Certes, le nouveau contrat télévisé passé avec Eleven offre une bouffée d’oxygène aux clubs puisqu’ils toucheront 20 millions de plus par saison par rapport au précédent contrat (100 contre 80). Mais en D1A, ils seront plus nombreux à devoir se partager ce gâteau: 18 contre 16 suite au bras de fer judiciaire entamé par Waasland Beveren contre la Pro League qui lui a permis d’être réintégré in extremis au sein de l’élite du football belge. Selon l’étude Deloitte, les droits télévisés représentent la deuxième source des revenus des clubs professionnels derrière les revenus issus de la billetterie (99 millions en 2018-19).

Mais ces derniers vont inévitablement s’effriter. Car même si les clubs populaires comme le FC Bruges et le Standard, voire Anderlecht (dixit le club bruxellois, mais il reste encore pas mal de places disponibles, constate-ton sur son site) ont mené une campagne de renouvellement des abonnements satisfaisante, ils vont devoir indemniser leurs abonnés au prorata des matchs disputés à huis-clos. C’est ce qu’ont indiqué le Standard et Anderlecht. Ils seront aussi, forcément, privés des revenus générés par les VIP (catering…), les buvettes, voire les fan shops qui génèrent des recettes le jour des matchs.

Un mercato en veilleuse

Et puis, il y a les revenus exceptionnels liés aux transferts sortants. Les bonnes années, la balance positive entre transferts sortants et entrants peut frôler les 100 millions, comme en 2016-17 (97 millions), mais cette saison, on devrait être loin du compte. En raison de l’interruption de la compétition et de la suppression des play-offs, les stars de notre championnat ont eu moins l’occasion de se mettre en évidence. Aucun gros transfert sortant n’a encore été noté en Belgique. Et même si le mercato a été prolongé jusque début octobre, les grands clubs européens, affectés eux aussi par la crise, vont y regarder à deux fois avant de délier les cordons de la bourse.