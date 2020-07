Manchester City relaxé, un sérieux camouflet

Dans le football, les clubs les plus riches risquent de devenir plus riches encore...

C’est un sérieux camouflet que vient de subir l’Union européenne de football, l’UEFA, et son fameux fair-play financier. Manchester City, une des équipes les plus puissantes et les plus riches du continent européen, a échappé à une exclusion en bonne et due forme de la Ligue des champions pour les deux prochaines saisons. Pas de suspension donc. Et au final une amende initiale de 30 millions d’euros ramenée à 10 millions d’euros seulement. Une somme insignifiante pour un tel club, à peine un douzième de la valeur de sa star belge, Kevin De Bruyne.