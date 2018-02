Marc Coucke annonce un "deal" pour la reprise d'Ostende

L'actuel président du club d'Ostende, et futur président du RSC Anderlecht, Marc Coucke, a annoncé qu'un accord pour la reprise du club côtier a été trouvé ce mercredi soir.

Marc Coucke a vendu le KV Ostende ce mercredi soir. L'actuel président du club, et futur président d'Anderlecht, a annoncé le "deal" sur Twitter.

Le KV Ostende a confirmé à l'agence Belga que plus tard dans la soirée, un communiqué de presse serait distribué avec les informations nécessaires. Une conférence de presse se tiendra ce jeudi à 14h30.

On sait d'ores et déjà que Marc Coucke détiendrait 9% des actions et qu'il vendrait le reste.