Marc Coucke renforce son emprise sur Anderlecht

Le RSC Anderlecht a procédé à une augmentation de capital de 30 millions d’euros. A l’issue de l’opération, Marc Coucke amplifie sa mainmise sur les "Mauve et Blanc" alors que les filles de l’ancien président Roger Vanden Stock se voient diluées.

Les finances du Sporting d’Anderlecht alimentent les conversations depuis quelques semaines. D’abord parce que le club a terminé l’exercice 2017-2018 avec une perte nette de plus de 6 millions d’euros. Ensuite, parce que la semaine dernière, l’entourage de l’agent Mogi Bayat a fait circuler la rumeur selon laquelle le club était en difficulté financière suite au non-paiement par le club de commissions dues au célèbre agent de joueurs. Enfin parce que le club vient de réaliser une augmentation de capital de plus de 30 millions d'euros il y a quelques jours.

L’entrepreneur Marc Coucke , qui était devenu actionnaire majoritaire du Sporting fin 2017 a, selon nos informations, porté sa participation de 62% à 64%. Son allié lors de la reprise du club, l’homme d’affaires Joris Ide, n’a souscrit que partiellement à l’opération, si bien que sa position s'est légèrement diluée, passant de 12 à 10,3%. Ensemble, le tandem possède un peu plus de 74% des parts.

Dilution

Les actionnaires minoritaires y ont également participé. Il s’agit de l'entrepreneur en bâtiments Johan Beerlandt (Besix), du comte Etienne Davignon et de son neveu Olivier, du milliardaire de la bière Alexandre Van Damme (AB-InBev), du directeur sportif Michael Verschueren et du directeur général Jo Van Biesbroeck. A l’exception de ce dernier, qui détient 1% des parts, les autres possèdent chacun un peu plus de 5% des actions.