Melchior Wathelet chargé de réglementer l'activité d'agent de foot

La Pro League estime avoir subi un dommage et va se porter partie civile dans le footballgate.

"Nous estimons que nous avons subi un dommage", indique-t-il. La Pro League va se porter partie civile dans le footballgate."La question des agents est de la compétence de la Pro League et nous allons prendre nos responsabilités", a insisté Marc Coucke.

La Pro League va donc mettre sur pied un groupe de trois experts sur le sujet. Melchior Wathelet (père), ministre d’État et ancien ministre de la Justice, en sera le premier membre. Pierre François, actuel CEO de la Pro League, le deuxième. Un troisième membre, néerlandophone, doit encore être désigné plus tard.

Melchior Wathelet

Melchior Wathelet a travaillé deux ans dans la Commission d’octroi des licences, a rappelé Marc Coucke. La première étape va être de réglementer rapidement la fonction d’agent au sein de la Pro League. Des pourcentages maximum s seront implémentés et une chambre de compensation par laquelle toutes les transactions des intermédiaires devront passer sera mise sur pied.

Pierre François et Marc Coucke, respectivement CEO et président de la Pro League.

"Plus transparent que cela, ce n’est pas possible" , insiste Marc Coucke. Cela peut être mis en place rapidement, car il ne faut que l’accord des 24 clubs de Pro League, a expliqué Coucke.

Le président de la Pro League et propriétaire du club d’Anderlecht estime d’ailleurs que la réforme du système ne servira pas seulement à empêcher les activités illégales. "Certaines activités légales ne sont pas bonnes pour le football" et ne seront donc plus permises.