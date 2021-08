Messi en route vers le PSG

Un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, selon plusieurs médias français. L'avion du joueur a atterri dans la capitale en début d'après-midi.

Cette fois-ci, ça semble être la bonne. C'était d'ailleurs dans l'air depuis que le journal français L'Équipe avait rapporté, ce mardi en matinée, un accord entre Lionel Messi et le club de Paris. Le joueur a désormais posé pied dans la capitale française et devrait donc, bel et bien, rejoindre le PSG.