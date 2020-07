Mouscron change de mains

" Avoir un pied en Belgique est assez formidable, a expliqué celui qui est aussi propriétaire du club de football de Lille, le LOSC, rapportent nos confrères de L'Equipe. Quand on voit leur équipe nationale, la présence des internationaux belges dans les meilleures équipes du monde, on ne peut que saluer la formation belge. Si on aime le foot et que l'on veut élargir son horizon sur l'échiquier européen, c'est bien d'être présent en Pro League. "