Nainggolan: "Je me suis suffisamment battu pour être dans cette équipe"

On le pressentait, Roberto Martinez l'a fait. Le sélectionneur belge a choisi délibérément de se passer d'un des meilleurs joueurs belges - et un des meilleurs milieux de terrain du monde - pour la Coupe du monde des Diables en Russie. Roberto Martinez a justifié cette non-sélection pour des raisons "purement tactiques" et n'a pas voulu s'étendre sur la discussion qu'il a eue avec le joueur.