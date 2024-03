Nike mise sur de nouvelles chaussures, mais perd pied en bourse

Face à une concurrence accélérée, le leader mondial de la basket dit miser sur ses nouvelles collections. Mais à Wall Street, attachée aux classiques, l'action perd 8%.

Après plus de quarante ans, les Air Force One seraient-elles passées de mode? Le succès des légendaires baskets conçues par Nike en 1982 semble en tout cas s'essouffler, à entendre le directeur financier Matt Friend à l'annonce des résultats du groupe américain. Le chiffre d'affaires au troisième trimestre décalé est resté stable sur un an pour atteindre 12,43 milliards de dollars (12,39 milliards un an plus tôt). Le bénéfice net ressort à 1,2 milliard de dollars (-5% sur un an).

"Nous savons que Nike ne réalise pas son potentiel." John Donahoe CEO de Nike

Pire, Matt Friend anticipe une hausse de seulement 1% des ventes pour le quatrième trimestre et une baisse inférieure à -5% au premier semestre de son prochain exercice, qui débute en juin, à cause de "perspectives macro-économiques modérées à travers le monde". Les analystes prévoyaient une hausse de 4% au premier trimestre et de 6% au deuxième, selon les estimations compilées par Bloomberg.

Hoka et On rattrapent la tête du peloton

Le leader mondial de l'équipement sportif, tout comme son principal concurrent Adidas , voit sa domination du marché remise en cause par de nouveaux acteurs au pied léger, notamment le français Hoka One One et le suisse On. Ces outsiders misent sur l'innovation haut de gamme pour offrir notamment aux amateurs de courses une alternative aux Big Two.

"Tant que le marché ne verra pas la preuve que les nouveaux produits peuvent se développer et évoluer suffisamment, nous pensons que l'action Nike restera très controversée." Tom Nikic Wedbush

"Nous savons que Nike ne réalise pas son potentiel", a reconnu le CEO John Donahoe lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. "Il est clair que nous devons procéder à des ajustements importants."

Là où Adidas mise sur la mode retro en reprenant ses classiques Gazelle et Samba, la direction de Nike a annoncé qu'elle allait réduire la production de ses Air Force On et de ses Pegasus, pour se concentrer sur de nouvelles chaussures de course et une nouvelle gamme, baptisée Air Max Dn. Une façon de répondre aux récentes critiques sur le manque de renouvellement du groupe.

Wall Street doute des nouveaux modèles

Tout cela aura un coût: en décembre, Nike avait déjà annoncé avoir identifié jusqu'à deux milliards de dollars d'économies sur trois ans, avec davantage d'automatisation, une refonte de ses gammes et une réduction des effectifs dont l'ampleur reste encore à préciser. Ce vendredi, Matt Friend a encore prévenu que cette "transition" risquait de peser sur les résultats du groupe, alors que les investisseurs espéraient au contraire une embellie olympique pour cet été.

À Wall Street, la punition est en tout cas en sans appel: alors qu'elle avait déjà perdu plus de 6% en un an, l'action Nike a chuté de 8% à l'ouverture des marchés. "Tant que le marché ne verra pas la preuve que les nouveaux produits peuvent se développer et évoluer suffisamment, nous pensons que ce titre restera très controversé et restera coincé dans la boue", estime auprès de Reuters Tom Nikic, analyste chez Wedbush.

Marche arrière sur la distribution

Les investisseurs ont aussi sanctionné la stratégie de distribution du groupe, qui mise depuis des années sur le développement de la vente directe au consommateur, sans véritable succès jusqu'ici. Nike, qui avait fortement réduit son offre auprès des magasins de chaussures et de sports, cherche désormais à renouer avec ses partenaires grossistes.

"La stratégie de distribution de Nike va dans tous les sens. Le problème est que les clients veulent acheter des Nike partout, donc réduire considérablement la vente en gros semble avoir été une mauvaise décision, avec le recul", estime Randal Konik, dans une analyse pour Jefferies.