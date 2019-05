Niki Lauda 1949-2019

Un homme dans un cockpit en flammes, mort paisiblement quelques décennies plus tard: Niki Lauda, disparu lundi à 70 ans, était une légende de la F1 à jamais associée à son terrible accident de 1976.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que notre cher Niki s'est éteint paisiblement, lundi 20 mai 2019, entouré de sa famille", ont indiqué les proches de l'ancien pilote dans un courrier électronique cité par les médias. Le 1er août 1976, au volant de sa Ferrari sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, sa Ferrari part brusquement dans le mur et s'enflamme. Il reste près d'une minute dans le cockpit, avant d'en être extrait par trois concurrents.

Les images du terrible accident du champion du monde en titre ont choqué le monde entier. Mais Lauda est un battant, qui va revenir à la vie. Six semaines après avoir reçu l'extrême onction sur son lit d'hôpital, il prend, à la stupéfaction générale, le départ du Grand Prix d'Italie malgré sa souffrance, et de graves lésions au visage.

Cette saison-là, il lutte pour le titre jusqu'à la dernière course avec le Britannique James Hunt, finalement couronné. Cet affrontement épique, révélateur du caractère hors-norme de l'Autrichien, a été raconté en 2013 dans le film "Rush", de l'Américain Ron Howard.

"Gladiateurs"

Devenu président non exécutif de l'écurie Mercedes en 2012, l'homme à l'éternelle casquette publicitaire cachant à moitié ses cicatrices, reste omniprésent sur les circuits, où il est apprécié pour son expertise et son franc-parler, déplorant notamment que se perde "l'aspect combat de gladiateurs" de son sport. Il était écouté, lui qui avait marqué l'histoire de son sport en se montrant méticuleux dans sa préparation et déterminé sur les circuits.