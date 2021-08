Nina Derwael décroche la première médaille d'or pour la Belgique

La Trudonnaire de 21 ans a dominé largement toutes ses adversaires en finale et obtenu la note de 15.200 points (6.7 de difficulté, 8.5 d'exécution). La médaille d'argent est revenue à la Russe Anatasiia Iliankova (14.833) et celle de bronze à l'Américaine Sunisa Lee (14.500).

"Je suis tellement contente. La Brabançonne fut un moment magique. Je n'ai pas de mots pour le décrire", a-t-elle réagi par la suite. "Ce fut une longue préparation, une longue semaine et aujourd'hui une journée terriblement longue parce que nous étions les dernières (à disputer la finale, ndlr.). Et en plus, il y a eu ce retard";