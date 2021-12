"Nous n'avons plus peur de dire qu'on vient pour gagner"

"Le COIB tourne avec environ 10 millions d'euros et 12 millions en année olympique. C'est suffisant mais si on pouvait avoir beaucoup plus, on serait aussi preneur", sourit son nouveau président, Jean-Michel Saive.

À un gros mois des Jeux olympiques d'hiver, Jean-Michel Saive, le nouveau président du COIB, retrace ses débuts à la tête du comité olympique belge. L'occasion aussi de revenir sur une année sportive 2021 de grands crus.

Cette année, la rentrée scolaire sonnait la fin pour Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB. Après quatre mandats à la présidence du comité olympique belge, l'ancien patron a passé le relais à Jean-Michel Saive. Un peu plus de cent jours après sa nomination, l'ancien roi de la palette dévoile pour L'Echo ses premiers ressentis.

Comment se passe le début de votre présidence?

Bien et je suis très content. L'inverse aurait été dommage, car j'ai fait le maximum pour être élu. Le premier challenge était la désignation d'un CEO avec le choix de Cédric Van Branteghem. On a déjà eu également deux conseils d'administration et un bureau (comité de gestion). On également élu les vice-présidents Tom Van Damme et Dominique Monami,qui est la première femme à ce poste. Le bureau est aussi bien équilibré au niveau communautaire.

C'était une manière de répondre à certaines critiques qui auraient aimé une alternance communautaire après la présidence d'un francophone?

S'il y a eu des critiques, elles étaient limitées puisque le score est finalement de 67% à 33%. Seulement 35% des présidents sont francophones. Si on part du principe que j'ai obtenu l'ensemble des votes francophones, j'ai donc eu au moins la moitié des votes flamands. Ce n'est en plus probablement pas le cas puisque le président du judo est un francophone. Je suppose qu'il a voté pour Heidi Rakels.

Que retenez-vous de la présidence de votre prédécesseur?

Je vais sortir trois points. La plateforme olympique et les réunions avec les ministres des sports qui n'existaient pas avant. C'est important et ma volonté est de continuer ça. Il a été le premier à réunir tout le monde autour de la table pour avoir des synergies communes. Derrière, il y a eu aussi le projet BeGold. C'est un gros chantier qui a bien porté ses fruits et qui continue à le faire. C'est donc aussi à pérenniser. Et je pointerai aussi tout le soutien aux sports d'équipe.

Le bagage managérial de Monsieur Beckers était un de ses atouts indiscutables. Heidi Rakels mettait aussi en avant son passé d'entrepreneuse. Sur cet aspect, vous sentez-vous aussi à l'aise?

Ce n'est forcément pas mon côté le plus fort. Mais c'est pour cela qu'il faut bien s'entourer. L'équipe du COIB est forte et le passage de témoin est en train de se faire entre Philippe Vander Putten et Cédric Van Branteghem. On est content que ce soit lui, car il a plein de compétences différentes. Cédric a été choisi à l'unanimité par le CA. On a en plus déjà travaillé ensemble. Il était vice-président quand j'étais à la tête de la commission des athlètes.

Pierre-Olivier Beckers pointait régulièrement le manque d'infrastructures en Belgique. Partagez-vous son constat?

Si on regarde ce qui se fait à Gand ou la piste d'athlétisme à Louvain-la-Neuve, on voit qu'il existe de bonnes infrastructures en Belgique. Mais il y a effectivement des sports où il manque d'installations, avant même de parler d'infrastructures de haut niveau. C'est parfois vraiment surprenant et je ne vais pas revenir sur le dossier du stade de foot. Mais il faut aussi reconnaitre qu'il y a également de très bons sites. Les communautés ont énormément progressé et ont fait des choix. La situation n'est plus la même qu'il y a 17 ans quand il a pris la présidence. Mais il faut continuer à progresser. C'est une "neverending story".

Êtes-vous satisfait des Jeux de Tokyo?

C'est le meilleur résultat de la Belgique depuis 1948. Je n'ai pas calculé exactement, mais il faut aussi rappeler qu'il y a plus de 130 pays supplémentaires avec des athlètes qui s'entraînent de façon beaucoup plus professionnelle. Donc oui, on peut être satisfait de l'évolution des résultats et pas simplement des 7 médailles.

Que pensez-vous de la comparaison parfois faite avec les Pays-Bas et ses 36 médailles?

La manière de fonctionner des deux pays n'est pas la même. Mais c'est surtout la Hollande qui a performé de manière incroyable. Ils sont devant des pays comme le Canada, l'Allemagne et la France. Ce sont plutôt eux qui font partie de l'exception. Ce n'est pas réaliste de penser que c'est comme cela que ça doit être. Ce qui est plutôt intéressant, ce sont les comparaisons avec des nations comme la Suisse, la République tchèque, la Nouvelle-Zélande, soit des pays de notre dimension. Mais on sent bien aussi, qu'à côté des résultats, il y a aussi une bonne dynamique autour de la confiance. Nous n'avons plus peur maintenant de dire qu'on vient pour gagner, comme ce fut le cas pour nos trois médailles d'or qui étaient espérées et volontaires. Ils ont été jusqu'au bout.

C'était moins le cas avant?

Si je me replace à mon époque de sportif, j'ai l'impression, oui. Je suis arrivé premier mondial et j'avais parfois le sentiment qu'il fallait convaincre autour de moi que c'était possible. Maintenant, on ne se pose plus ces questions-là. Ces résultats dans un tas de disciplines pas vraiment traditionnelles pour notre pays donnent plein de confiance pour se surpasser.

Comment se positionne le COIB par rapport à la version hivernale des JO?

Les Jeux d'hiver sont tout aussi importants. Les budgets sont d'ailleurs équivalents mais ils sont forcément moindres car proportionnels au nombre d'athlètes engagés. À la précédente édition, nous avons eu quatre top 8 et une médaille. Tous ces résultats ont été réalisés par Bart Swings en patinage de vitesse. Ici, on a plus de possibilités, notamment en ski alpin, patinage artistique, en short-track, en skeleton. C'est positif de voir des athlètes performer dans des disciplines différentes alors que nous ne sommes pas un "pays de neige".

Le budget du COIB est-il suffisant?

On tourne avec environ 10 millions d'euros et 12 millions en année olympique. C'est suffisant mais si on pouvait avoir beaucoup plus, on serait aussi preneur (rires). On est d'ailleurs constamment à la recherche de partenaires et de sponsors. Mais il faut voir ce budget dans l'absolu avec également les financements qui viennent des communautés. Les Jeux de Paris sont intéressants pour les sponsors. On mise beaucoup dessus. Qu'on le veuille ou non, cela joue d'avoir huit heures de décalage. On va vivre les Jeux presque comme s'ils étaient chez nous.

Un retour des JO en Belgique serait-il envisageable à moyen terme ?

Cela semble peu réaliste. L'attribution des Jeux a déjà été faite pour les éditions de 2028 et 2032. Je suppose qu'il y a des candidats bien avancés pour 2036. Pour le moment ce n'est donc pas à l'ordre du jour et si ce devait l'être, ce serait pour dans 15 voire plutôt 19 ans. C'est donc très compliqué de se projeter à de si longues échéances et ce n'est pas à l'agenda du COIB.