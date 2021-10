Pandora Papers: le Standard de Liège se finance dans les paradis fiscaux

En difficulté financière et face aux refus des banques, le Standard de Liège a été chercher des fonds dans les îles Vierges britanniques et aux Samoa.

Ce nouvel épisode des Pandora Papers , l'enquête tentaculaire menée par le consortium journalistique international ICIJ (dans lequel se trouvent De Tijd, Le Soir et Knack), nous emmène chez Mercury Management Inc , une société boîte aux lettres fondée en 1993 sur les îles Vierges britanniques qui a déménagé sur Samoa en 2017. L'entreprise a également un compte en banque à Dubaï et une domiciliation fiscale sur l'île de Guernsey.

L'activité n'est pas philanthropique: les échéances sont serrées et les taux d'intérêt atteignent 7 à 8%. Les clubs les utilisent souvent comme "avances" sur les droits TV et indemnités de transferts.

Venanzi confirme

"Vos informations sur notre transaction avec Star Football Finance Fund sont correctes. Nous avons remboursé le prêt dans le délai convenu", confirme le propriétaire et président du Standard, Bruno Venanzi. "Nous aurions préféré travailler avec les banques traditionnelles et à des taux d'intérêt plus favorables, mais les banques belges ne le font plus pour les clubs de football."