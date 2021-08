Paris 2024 veut (vraiment) incarner les Jeux du renouveau

Tony Estanguet et Anne Hidalgo souhaitent faire de Paris 2024 un exemple écologique et financier.

Le discours est semblable à chaque nouvelle olympiade. Paris 2024 semble toutefois véritablement armé pour rendre les JO plus écologiques et surtout beaucoup moins coûteux.

Comme le veut la tradition, la flamme s'est à nouveau éteinte. Elle sera rallumée dans trois ans à Paris. Le geste symbolique met donc fin à une édition des Jeux olympiques hors du commun avec une compétition reportée d'un an et se déroulant sans public. Tokyo s'est aussi fait remarquer du côté comptable en étant les JO les plus chers de l'histoire. La facture finale indiquera, selon les estimations, entre 20 et 28 milliards de dollars avec un dépassement de budget de 8 milliards par rapport aux anticipations. On est très loin du budget initial présenté en 2013 et qui affichait un remarquable 7,3 milliards de dollars.

Mais si Tokyo bat tous les records, la ville n'est pas la seule à être pointée du doigt. Sur les trente dernières années, pas un seul organisateur n'a été capable de tenir le budget initial. Comme à chaque fois ou presque, le prochain organisateur aligne alors les jolis discours et les envies de renouveau. C'est encore le cas pour Paris 2024. Cette fois, il y a néanmoins de véritables raisons d'y croire.

Miser sur l'existant et le temporaire

"95% des infrastructures qui seront utilisées pour des compétitions sont déjà existantes ou temporaires." Tony Estanguet Président du comité d'organisation de Paris 2024

Le CIO n'a d'ailleurs sans doute pas d'autre choix que de repasser à des Jeux raisonnables. Si l'un de ses défis est d'intéresser les jeunes, l'autre est celui de se détacher de cette image d'organisation devenue un gouffre financier et tout sauf un exemple pour l'écologie. Paris y travaille donc déjà depuis trois ans. Pour limiter le plus possible les dépenses inutiles, le président Tony Estanguet compte s'appuyer sur les infrastructures existantes. Comme l'avait annoncé Tokyo. "On va construire dix fois moins d'équipements que sur les précédentes éditions", assurait toutefois l'ancien canoéiste, ce dimanche sur le plateau du journal de France 2. "95% des infrastructures qui seront utilisées pour des compétitions sont déjà existantes ou temporaires", assure-t-il. La priorité mise sur le déjà bâti devrait éviter que la facture s'envole. "On ne va quasiment rien construire et tous les dépassements de budget ont été faits sur les constructions. Trois ans après le début des préparatifs, on est dans les budgets et dans les temps", assure le responsable.

Plan financier sous contrôle

"En 2016, le premier budget était de 3,8 milliards d'euros. En affinant beaucoup plus, notamment sur la sécurité et la mise en place de provisions, on est aujourd'hui à 3,9." Pierre-Olivier Beckers Président du Comité de coordination des Jeux de Paris 2024

À entendre Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB, mais aussi le président du Comité de coordination des Jeux de Paris en 2024, la feuille de route est pour le moment parfaitement suivie. "En 2016, le premier budget était de 3,8 milliards d'euros. En affinant beaucoup plus, notamment sur la sécurité et la mise en place de provisions, on est aujourd'hui à 3,9 milliards d'euros. On est donc très confiant. Paris va montrer la voie dans la discipline et la rigueur budgétaire", explique Pierre-Olivier Beckers.

Outre l'aspect financier, l'autre priorité est mise sur l'écologie. Après avoir annoncé une neutralité carbone (via des compensations), l'organisation a annoncé récemment que l'impact final sera même positif. Pour y parvenir, les organisateurs se sont basés sur les émissions carbone moyennes des éditions précédentes. Elles sont évaluées à 3,5 millions de tonnes de CO2. L'ambition est, d'une part, de les réduire de moitié. De l'autre, Paris 2024 s'engage à compenser l'équivalent de 3,5 millions d'émissions de CO2 via le soutien à des projets environnementaux. Et là encore, l'utilisation des ressources existantes fera la différence. Toujours selon Tony Estanguet, les installations existantes ou temporaires permettront "de diviser par deux les émissions carbone émises pour ces Jeux".