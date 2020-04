Pas de licence professionnelle pour le Standard

Coup de tonnerre dans le football belge. Le Standard de Liège n'a pas obtenu sa licence de club professionnel (D1A et D1B) pour la saison 2020-2021. Il sera rétrogradé de trois échelons passant de D1A en D2 amateurs . Ainsi en a décidé mercredi la Commission des licences de la Fédération belge de football . Mouscron et Ostende sont eux aussi privés de licence tandis qu'en D1B, Lokeren, Roulers, Lommel et Virton, soit la moitié des clubs de D1B, ont également été recalés. Les dix-sept autres clubs professionnels ont reçu leur licence de club professionnel. Y compris Anderlecht dont certains points du dossier posaient question.

Doutes sur le stade

Un autre point concerne le stade de Sclessin. La Commission s'est interrogée sur la vente du stade par la S.A. Standard de Liège à la S.A. Immobilière de Standard de Liège, créée par le président Bruno Venanzi avec notamment le Diable rouge et ex-icône du club Axel Witsel parmi les investisseurs. "Le club ne fournit aucun élément prouvant que l'Immobilière de Standard de Liège dispose de suffisamment de liquidités et prouvant le versement des avances dans le projet de compromis", souligne la Commission. "Le compromis de vente du stade, signé le 31 mars, a été interprété par la commission comme un simple 'projet' alors que le document communiqué portait les signatures des acheteurs et vendeurs et les engage de manière irrévocable, a répondu le Standard par voie de communiqué. Le club s’insurge totalement contre cette mauvaise interprétation: il s’agit bien d’un compromis de vente du stade en bonne et due forme".