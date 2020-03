Perquisitions chez les avocats responsables de la vente d'Anderlecht

Recherche chez l'avocat historique du club

Les perquisitions, prévues de longue date, ont été menées il y a une dizaine de jours, peu avant le confinement. Elles ont été réalisées d'une part au siège du cabinet d'affaires international Clifford Chance, avenue Louise. Puis à celui de l'avocat historique d'Anderlecht, Me Luc Deleu (Van Landuyt & Vennoten), à Dilbeek. Des saisies papier et informatiques ont été réalisées par les enquêteurs.

Ce dossier est ouvert pour des préventions de faux et usage de faux, escroquerie au préjudice de l'acheteur et blanchiment.

Dans ce dossier ouvert par le parquet fédéral pour des préventions de faux et usage de faux, escroquerie au préjudice de l'acheteur et blanchiment, les enquêteurs s'interrogent particulièrement sur les raisons de la vente du célèbre club bruxellois de la famille Vanden Stock à Marc Coucke.

"Intervention 100% transparente"

Il s'est avéré, dans cette transaction, que Clifford Chance n'a pas utilisé son propre compte tiers. C'est bien Me Luc Deleu, 73 ans, aujourd'hui pensionné et qui fut l'un des visages du club dans les prétoires durant des décennies qui a réalisé la liquidation de la vente avec son cabinet, selon nos informations.

Contacté par nos soins, Me Deleu indique: "Nous avons en effet reçu la visite du juge d’instruction dans le cadre d’une enquête à charge de tiers et relative à la cession du club par les actionnaires du groupe Van den Stock au groupe Coucke. Notre intervention dans cette transaction est à 100% transparente et correspond à toutes les normes légales et déontologiques. Le reste tombe obligatoirement sous le secret professionnel."