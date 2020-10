Perte de 36 millions pour le club d'Anderlecht la saison dernière

Le club de football d'Anderlecht a enregistré une perte colossale de 36 millions d'euros sur la saison 2019-2020. Un record battu un an seulement après le précédent qui était de 27 millions.

La crise du coronavirus fait particulièrement mal au Sporting d'Anderlecht. Le club de la capitale a en effet enregistré sur la saison dernière une très lourde perte de 36 millions d'euros. Les actionnaires du club voteront sur la survie ou non du RSCA lors d'une assemblée générale la semaine prochaine. La loi l'exige car les capitaux propres du club sont tombés en négatif.

Mais à plus long terme, une solution est nécessaire pour sortir le club du marasme financier. Sinon, les mauves risquent de se retrouver dans un cercle vicieux de pertes records, auquel ils tendent déjà pour la troisième année consécutive. Le club doit absorber les pertes et réduire les dettes - près de 100 millions - afin de pouvoir redémarrer. Après cela, il pourra à nouveau envisager de gagner des prix grâce à une augmentation de capital. Il faudra apporter suffisamment d'argent pour donner un coup de fouet au moteur de profit et relancer un club bien mal en point.