Perte record de 27 millions pour le RSC Anderlecht

A l’issue de l’exercice 2018-2019, la situation financière des mauve et blanc s’est encore dégradée. Les mauvais résultats sportifs ont entrainé le club dans une spirale financière négative.

Publiés sur le site de la Banque nationale, les comptes annuels du RSC Anderlecht , qui portent sur la saison 2018-2019, sont à l’image de leurs prestations sur le terrain. Décevants, pour ne pas dire plus.

Baisse des revenus

En cause, essentiellement, la nette baisse des revenus totaux (chiffre d’affaires, et primes de coupe d’Europe, plus-values sur transferts). Ils sont passés de 101,7 à 84 millions d’euros. Le chiffre d’affaires, soit les revenus récurrents générés par la billetterie, le merchandising, le sponsoring et les droits télévisés, est passé de 60,3 millions à 52,1 millions. Le club a notamment vu le nombre de ses abonnés diminuer suite, notamment, à des performances sportives en deçà des attentes.