Perte record de 88 millions pour les clubs professionnels belges

Les 23 millions d’euros supplémentaires engrangés dans le nouveau contrat télé sont les bienvenus pour les 24 clubs professionnels belges. Selon un bilan effectué par la commission des licences de l’Union belge de football, les clubs pris affichaient une perte nette de 87,8 millions d’euros à l’issue de la saison 2018-2019. C’est près de 40 millions de plus que la saison précédente .

Seuls cinq clubs sont dans le vert : FC Bruges (7,4 millions), Charleroi (3,8 millions), Saint-Trond (1,1 million) La Gantoise (900.000 euros) et Waasland Beveren (238.000 euros).

Tous les autres sont dans le rouge. Le bonnet d’âne revient à l’Antwerp (-10,6 millions), OH Leuven, un club de D1B (-13,7 millions) et, surtout au Sporting d’Anderlecht, le club le plus titré du pays, qui affiche une perte de 25,8 millions