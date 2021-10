Pierre François (Pro League) sur la réforme fiscale du foot belge: "Il ne doit pas y avoir que des perdants"

L'image du football belge

Le régime fiscal et social du footballeur belge

25 à 26 millions à trouver chaque année

"Nous devons tenir compte d'une décision du gouvernement qui, si j'ai bien compris, nous oblige à trouver 30 millions d'euros par an . Il y aurait 10 millions à chercher du côté de la fiscalité à charge des agents pour leurs transactions et le reste sera récupéré via la sanction des fraudes - et si c'est plus que les 3 millions annoncés, cela ne me gêne pas. Dans ces 30 millions à charge du sport professionnel, j'estime la part du football professionnel à 25 ou 26 millions, et encore, je négocie mal .

Taxer les contrats à plus d'un million par an? "Pas un bon calcul"

"On a fait les comptes pour la saison 2020-2021, il y a un total de 41 contrats de plus d'un million d'euros par an. C'est énorme, mais rappelons que le joueur est imposé à plus de 50%, que sa carrière est brève et qu'un joueur de talent peut générer de la valeur et donc des emplois, un peu comme un top manager ou un artiste à succès. Si on appliquait le régime de droit commun à ces 41 contrats-là, on arriverait à la part que doit rendre le football professionnel! Mais on y serait la première année, pas les suivantes, où il n'y aurait plus de contrats de plus d'un million, plus de vedettes, plus de qualification directe en Champions League. Ce n'est pas un bon calcul, car la valeur du championnat serait directement touchée, les droits télé directement réduits, les recettes TVA immédiatement diminuée et on tournerait le dos à la qualité. Tous les contrats à plus d'un million ne sont pas forcément justifiés mais c'est avec ces joueurs-là... Vincent Kompany ne serait pas revenu en Belgique en qualité de joueur pour moins d'un million, bien qu'il considère aujourd'hui que cette mesure serait bonne."